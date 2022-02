Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Si ce que vous recherchez est un hôtel idéalement situé au cœur de la plage de Mai Khao, la plus longue plage de Phuket, ne cherchez pas plus loin que le Splash Beach Resort, Mai Khao Phuket. Le complexe est situé sur la côte nord-ouest de l'île et fait partie du parc national Sirinart.

En tant que seul complexe hôtelier intégré de Phuket sur la plage de Mai Khao, il possède le plus grand centre de conférence à structure unique de l'île et également le parc aquatique Splash Jungle situé dans le complexe. Les clients du complexe ont des privilèges et un accès direct au parc aquatique où ils peuvent profiter de manèges passionnants tels que Boomerango, une chute libre inversée d'un mur vertical; une piscine à vagues à six niveaux et une piscine aquatique pour les plus jeunes. Pour ceux qui préfèrent moins une montée d'adrénaline, vous pouvez choisir de vous détendre et de flotter sur la rivière paresseuse de 335 mètres. Le parc aquatique dispose également d'une piscine de sable avec accès direct à la plage. Il y a 8 restaurants et bars servant une cuisine thaïlandaise authentique, une cuisine internationale au restaurant ouvert toute la journée et des boissons et des collations légères au complexe. Pour entrer dans le parc aquatique, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Entourée de 47 acres de jardins paysagers, la propriété dispose de 615 chambres, suites, appartements, penthouses et villas avec piscine, offrant un large éventail d'options d'hébergement. La station offre un hébergement pratique, fonctionnel et confortable pour tous. Ce complexe s'adresse à tout le monde, des groupes multigénérationnels aux familles, aux jeunes couples et est bien équipé pour accueillir des mariages à destination et des groupes MICE. Avec un emplacement idéal et des installations à la hauteur, Splash Beach Resort, Mai Khao Phuket frappe l'endroit à bien des égards.