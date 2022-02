Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ สแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ สแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

หากคุณกำลังมองหาโรงแรมทำเลสะดวกใจกลางหาดไม้ขาว ชายหาดที่ยาวที่สุดในภูเก็ต แล้วล่ะก็ ลองมาดูสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ภูเก็ตได้เลย รีสอร์ทตั้งอยู่ที่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เนื่องจากเป็นรีสอร์ทคอมเพล็กซ์ครบวงจรแห่งเดียวของภูเก็ตบนหาดไม้ขาว มีศูนย์การประชุมโครงสร้างเดียวที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ และยังมีสวนน้ำสแปลชจังเกิ้ลตั้งอยู่ภายในรีสอร์ท แขกของรีสอร์ทได้รับสิทธิพิเศษและสามารถเข้าถึงสวนน้ำได้โดยตรง ที่ซึ่งพวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น เช่น บูมเมอแรงโก การตกจากกำแพงแนวตั้งอย่างอิสระ สระคลื่นหกระดับ และสระเล่นน้ำสำหรับเด็กเล็ก สำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้นน้อยกว่าสามารถเลือกที่จะผ่อนคลายและล่องลอยในแม่น้ำไหลเอื่อย 335 เมตร สวนน้ำยังมีสระน้ำทรายที่มีทางลงชายหาดโดยตรง มีร้านอาหารและบาร์ 8 แห่งที่เสิร์ฟอาหารไทยต้นตำรับ อาหารนานาชาติที่ร้านอาหารที่เปิดให้บริการตลอดวัน เครื่องดื่มและของว่างที่รีสอร์ท หากต้องการเข้าสวนน้ำ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ที่พักล้อมรอบด้วยสวนภูมิทัศน์ขนาด 47 เอเคอร์ มีห้องพัก ห้องสวีท อพาร์ตเมนต์ เพนต์เฮาส์ และพูลวิลลา 615 ห้อง มีตัวเลือกที่พักหลากหลาย รีสอร์ทให้บริการที่พักที่ใช้งานได้จริง มีประโยชน์ใช้สอย และสะดวกสบายสำหรับทุกคน รีสอร์ทแห่งนี้เหมาะสำหรับทุกคน ตั้งแต่กลุ่มคนหลายรุ่น ครอบครัว คู่หนุ่มสาว และเพียบพร้อมสำหรับการจัดงานแต่งงานปลายทางและกลุ่มไมซ์ สแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ภูเก็ต มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่รับประกันได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าพัก

