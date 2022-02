Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Als u op zoek bent naar een gunstig gelegen hotel in het hart van Mai Khao Beach, het langste strand van Phuket, dan hoeft u niet verder te zoeken dan Splash Beach Resort, Mai Khao Phuket. Het resort ligt aan de noordwestkust van het eiland en maakt deel uit van het Sirinart National Park. Als het enige geïntegreerde resortcomplex van Phuket op het strand van Mai Khao, heeft het het grootste conferentiecentrum met één structuur van het eiland en ook het Splash Jungle Waterpark in het resort. Gasten van het resort hebben privileges en directe toegang tot het waterpark waar ze kunnen genieten van spannende attracties zoals Boomerango, een omgekeerde vrije val van een verticale muur; een golfslagbad met zes niveaus en een waterspeelbad voor jongere kinderen. Voor degenen die minder van een adrenalinestoot houden, kunnen ervoor kiezen om te ontspannen en te dobberen door de 335 meter lange 'lazy river'. Het waterpark heeft ook een zandstrand met directe toegang tot het strand. Er zijn 8 restaurants en bars waar authentieke Thaise gerechten worden geserveerd, internationale gerechten in het restaurant dat de hele dag geopend is en drankjes en lichte snacks in het resort. Voor toegang tot het waterpark kunnen extra kosten van toepassing zijn. Het pand wordt omgeven door 47 hectare aan aangelegde tuinen en heeft 615 kamers, suites, appartementen, penthouses en villa's met zwembad en biedt een breed scala aan accommodatiemogelijkheden. Het resort biedt praktische, functionele en comfortabele accommodatie voor iedereen. Dit resort is geschikt voor iedereen, van groepen van meerdere generaties, gezinnen, jonge stellen en is goed uitgerust voor het hosten van bruiloften en MICE-groepen. Met een ideale locatie en bijpassende faciliteiten, is Splash Beach Resort, Mai Khao Phuket op vele manieren een schot in de roos.

