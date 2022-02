Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットで最も長いビーチであるマイカオビーチの中心部にある便利な場所にあるホテルをお探しの場合は、スプラッシュビーチリゾート、マイカオプーケットをご覧ください。リゾートは島の北西海岸に位置し、シリナート国立公園の一部です。 マイカオビーチにあるプーケットで唯一の統合型リゾート複合施設として、島で最大の単一構造のカンファレンスセンターと、リゾート内にあるスプラッシュジャングルウォーターパークがあります。リゾートにご宿泊のお客様は、ウォーターパークに直接アクセスできる特典があり、垂直壁からの逆自由落下であるブーメランゴなどのスリル満点の乗り物を楽しむことができます。 6レベルの波のプールと幼児用のアクアプレイプール。アドレナリンラッシュをあまり好まない人のために、335メートルの流れるプールをリラックスして浮かぶことを選ぶことができます。ウォーターパークには、ビーチに直接アクセスできる砂浜のプールもあります。本格的なタイ料理、終日営業のレストランでの各国料理、リゾートでのドリンクと軽食を提供する8つのレストランとバーがあります。ウォーターパークに入るには、追加料金が適用される場合があります。 47エーカーの美しい庭園に囲まれたこのホテルには、615室の客室、スイート、アパートメント、ペントハウス、プールヴィラがあり、さまざまな宿泊施設を提供しています。リゾートはすべての人に実用的で機能的で快適な宿泊施設を提供しています。このリゾートは、多世代のグループ、家族、若いカップルからのすべての人に対応し、目的地の結婚式やMICEグループをホストするための設備が整っています。スプラッシュビーチリゾート、マイカオプーケットは、理想的なロケーションと設備を備えており、さまざまな点で人気があります。

