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迈考家庭花园洋房 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
通过
94条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
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Maikhao Home Garden Bungalow 位于普吉岛海滩、浪漫、家庭娱乐区，地理位置优越，是您在忙碌的日子里休息一下的最佳场所。酒店离市中心不太远：仅 36 公里，通常需要大约 15 分钟才能到达机场。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。 Maikhao Home Garden Bungalow 为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。仅举几例酒店的设施，所有客房均提供免费无线网络连接、行李寄存、公共区域无线网络连接、停车场、客房服务。 8 间客房分布在 1 层楼，提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，如液晶电视/等离子电视、毛巾、衣柜、互联网接入 - 无线网络、私人游泳池。酒店的桑拿浴室、室外游泳池、按摩、游泳池（儿童）、花园是忙碌了一天后放松身心的理想场所。一流的设施和优越的地理位置使迈考家庭花园洋房成为您在普吉岛享受逗留的完美基地。

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🇮🇹andreoletti dario

评论于 15/10/2021
到达 02/10/2021
4.8 Deluxe Bungalow Garden View

excellent for peoples who like quite , clean and green environment. Owner is very friendly and useful

地址/地图

176 M.3,Maikhao Sub-district,Thalang District, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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