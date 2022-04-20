PHUKET TEST & GO

金塔安达曼酒店 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
7.9
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更新于 April 20, 2022
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金塔安达曼酒店（SHA Plus+）是一家位于卡塔海滩的时尚精品酒店。完美地坐落在海滩中心，客人只需步行 5 分钟即可到达卡塔镇中心，步行不到 10 分钟即可到达海滩。客人可以在酒店的 15 间客房中的其中一间放松身心，所有客房均以客人的舒适为设计理念。所有客房均配备吹风机、空调、书桌、网络连接和电视。这家普吉岛酒店设有行政楼层、旅游服务、商店和保险箱，一定会让每位客人的旅行愉快。休闲娱乐设施包括一个室外游泳池。一流的地理位置，便捷的地理位置，便捷的地理位置，优越的地理位置，便捷的地理位置，便捷的地理位置，便捷的地理位置，便捷的地理位置，便捷的地理位置，便捷的一生，愉快的出行-Afbc.com.cn，便捷的地理位置，便捷的地理位置，便捷的地理位置，便捷的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿环境，完善的住宿体验

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98/51 Patak Road, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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