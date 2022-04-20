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Jinta Andaman Hotel (SHA Plus +) - это стильный бутик-отель, расположенный на пляже Ката. Идеально расположенный в центре пляжа, гости находятся всего в пяти минутах ходьбы от центра города Ката и менее чем в 10 минутах ходьбы от пляжа. Гости могут расслабиться и отдохнуть в одном из 15 номеров отеля, оформленных с учетом удобства гостей. Во всех номерах есть фен, кондиционер, письменный стол, доступ в Интернет и телевизор. Этот отель на Пхукете с представительским этажом, туристическими услугами, магазинами и сейфами сделает поездку каждого гостя приятной. Удобства для отдыха и развлечений включают открытый бассейн. Благодаря полному спектру популярных удобств и дружелюбному, заботливому персоналу неудивительно, что гости продолжают возвращаться в отель Jinta Andaman (SHA Plus +).