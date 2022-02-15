KRABI TEST & GO

Зеавола Отель - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.8
оценка с
713
Обновление February 15, 2022
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Номера

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Zeavola Hotel (SHA Plus +) - это 5-звездочный курортный бутик-отель, расположенный на северной оконечности острова Пхи-Пхи, на непревзойденном участке пляжа с белым песком. До отеля можно добраться за час на катере от Пхукета или Краби по договоренности на стойке регистрации отеля. Поужинайте в двух новаторских ресторанах, которые может предложить Зеавола, где вам предложат широкий выбор аутентичных блюд от сельской и королевской тайской кухни до аппетитных блюд интернациональной кухни. Совершите поездку в спа-центр для сеанса лечения пары, разработанного с использованием ряда традиционных, этнических и импортных продуктов и принципов. Есть целый ряд водных развлечений, особенно дайвинг, поскольку Пхи-Пхи считается одним из лучших мест для дайвинга в мире.

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Адрес / Карта

11 Moo 8, Laemthong, Ao Nang, Muang, Laem Tong Beach, Koh Phi Phi, Thailand, 81000

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