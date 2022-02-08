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Один из лучших роскошных отелей в Краби, этот курорт находится напротив трех самых красивых пляжей провинции. Курорт образует треугольник, раскинувшийся на территории Краби, и предлагает прямой доступ к пляжам Рейли, Нам Мао и Пхра Нанг. Все три являются частью морского национального парка Краби и поэтому сохранены в самом первозданном состоянии. Все павильоны богато украшены мебелью из тикового дерева и шелковыми драпировками. Для поистине роскошного путешествия отель Rayavadee предлагает своим гостям услуги трансфера на собственном современном скоростном катере от пирса до входа в курорт в заливе Пхра Нанг.