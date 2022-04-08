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Удобно расположенный в Рейли, Diamond Cave Resort & Spa является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. Центр города находится всего в 25 км, а до аэропорта можно добраться за 40 минут. Райский уголок для отдыха и релаксации, этот отель станет полностью обновленным, всего в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Школа и магазин скалолазания Real Rocks, Пляж Рейли, Пляж Пхра Нанг. Diamond Cave Resort & Spa предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая Wi-Fi в общественных местах, трансфер из аэропорта, семейный номер, ресторан, экскурсии. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть полотенца, беспроводной интернет, беспроводной интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Отель предлагает фантастические удобства, включая открытый бассейн, дайвинг, рыбалку, массаж, бассейн (детский), чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Diamond Cave Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.