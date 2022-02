Peace Laguna Resort 3 звезд - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 44 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Peace Laguna Resort 3 звезд в приоритетном порядке, и Peace Laguna Resort 3 звезд будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Please check your mail box, junk mail or spam mail for our reply or confirmation email. No cancellation 24 hrs prior to arrival. Late cancellation charge of 100% of the total amount. For any refunds it is subject to transaction fee and currency exchange. Payment by OMISE payment link system- a secured way of paying online.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Standard Room - Krabi Airport 36 m² ฿4,900 - 1st Day Test & Go ฿4,900 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Малый депозит

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Standard Room - Phuket Airport 36 m² ฿18,100 - 7 Day Sandbox ฿7,400 - 1st Day Test & Go ฿7,400 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Room - Krabi Airport 50 m² ฿5,500 - 1st Day Test & Go ฿5,500 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Room - Phuket Airport 50 m² ฿21,700 - 7 Day Sandbox ฿8,000 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Cottage - Phuket Airport 60 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,700 - 1st Day Test & Go ฿8,700 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Superior Cottage - Krabi Airport 60 m² ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Cottage - Phuket Airport 70 m² ฿28,900 - 7 Day Sandbox ฿-1 - 5 Day Test & Go ฿9,200 - 1st Day Test & Go ฿9,200 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Cottage - Krabi Airport 70 m² ฿6,700 - 1st Day Test & Go ฿6,700 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Private Cottage - Krabi Airport 75 m² ฿7,200 - 1st Day Test & Go ฿7,200 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Private Cottage - Phuket Airport 75 m² ฿31,900 - 7 Day Sandbox ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Покупка 7-Eleven

Балкон

Ванна

Кофе-машина

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Малый депозит

Небольшие сборы для детей

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Peace Laguna Resort гордится тем, что предлагает размещение, в котором гармония природы сочетается с вашей незабываемой поездкой в Краби. Всего в отеле 149 номеров и коттеджей, каждый из которых расположен на берегу тихого озера, откуда открывается великолепный вид. Каждый номер был отделан по самым высоким стандартам с использованием качественных материалов, включая пол из натурального тика и натуральные ткани. На территории отеля есть три бассейна, детская зона и круглосуточный ресторан, где подают блюда тайской и интернациональной кухни. Ни одна поездка в Краби не будет полной без хотя бы одной поездки с дайвингом, а уроки можно организовать в магазине дайвинга курорта. Чтобы продолжить бронирование в Peace Laguna Resort, введите дату вашего приезда и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

Удобства / Особенности 3 pools with kids pool

2 outlets - Rice an Spice and Lagoon Restaurant

wifi

Lobby Bar

Ballroom and meeting rooms

Maya Spa

Kids corner and playground

24 hrs reception

24 hrs security

Tour and Transfer counter

Library

