KRABI TEST & GO

Отель Phi Phi Harbour View - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.5
оценка с
414
Обновление March 14, 2022
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Если вы турист или путешествуете по делам, Phi Phi Harbour View Hotel - отличный выбор для проживания во время посещения острова Пхи-Пхи. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Пхи-Пхи. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех комнатах, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, ежедневная уборка, круглосуточная охрана, ускоренная регистрация заезда / отъезда. Гости могут выбрать один из 80 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как прокат снаряжения для водных видов спорта, лодки, каноэ, частный пляж и открытый бассейн, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в отеле Phi Phi Harbour View Hotel.

Удобства / Особенности

  • Infinity Pool
  • Restaurant
  • Free Wi-Fi connection
  • Fitness
  • Spa
  • 24 hrs reception
  • Lobby Bar
  • Pool Bar
  • Tour Information counter
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Адрес / Карта

58/1 Moo 7 Au-Nang Amphur Mung, Ton Sai Bay, Koh Phi Phi, Thailand, 81210

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