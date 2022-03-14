Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Если вы турист или путешествуете по делам, Phi Phi Harbour View Hotel - отличный выбор для проживания во время посещения острова Пхи-Пхи. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Пхи-Пхи. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех комнатах, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, ежедневная уборка, круглосуточная охрана, ускоренная регистрация заезда / отъезда. Гости могут выбрать один из 80 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как прокат снаряжения для водных видов спорта, лодки, каноэ, частный пляж и открытый бассейн, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в отеле Phi Phi Harbour View Hotel.