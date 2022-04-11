KRABI TEST & GO

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.7
оценка с
3402
Обновление April 11, 2022
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Этот 4,5-звездочный тропический курорт окружен пышной зеленью и выходит на Андаманское море. Каждое бунгало в тайском стиле индивидуально построено с роскошным интерьером с использованием традиционных тканей и декора. Гости SAii Phi Phi Island Village (SHA Plus +) могут выбирать из целого ряда ресторанов, предлагающих местные деликатесы, интернациональные деликатесы и блюда из морепродуктов. Удобства в отеле включают бассейн, частный пляж, сувенирный магазин и трансфер на катере между Пхи-Пхи и Пхукетом. Развлекательные мероприятия включают современный, полностью оборудованный дайвинг-центр, спа, сноркелинг, походы, рыбалку и экскурсии на природу.

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Адрес / Карта

49 Moo 8 Tambon Ao Nang, Loh Ba Gao, Koh Phi Phi, Thailand, 81000

 
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ASQ Thailand
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Thailand Covid Insurance
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