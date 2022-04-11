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Этот 4,5-звездочный тропический курорт окружен пышной зеленью и выходит на Андаманское море. Каждое бунгало в тайском стиле индивидуально построено с роскошным интерьером с использованием традиционных тканей и декора. Гости SAii Phi Phi Island Village (SHA Plus +) могут выбирать из целого ряда ресторанов, предлагающих местные деликатесы, интернациональные деликатесы и блюда из морепродуктов. Удобства в отеле включают бассейн, частный пляж, сувенирный магазин и трансфер на катере между Пхи-Пхи и Пхукетом. Развлекательные мероприятия включают современный, полностью оборудованный дайвинг-центр, спа, сноркелинг, походы, рыбалку и экскурсии на природу.

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