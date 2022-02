Hôtel Zeavola - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le Zeavola Hotel (SHA Plus+) est un complexe hôtelier 5 étoiles situé à la pointe nord de l'île de Phi Phi, sur une étendue imbattable d'une plage de sable blanc. L'hôtel est accessible en une heure en hors-bord depuis Phuket ou Krabi sur réservation auprès de la réception de l'hôtel. Dînez dans les deux restaurants innovants que Zeavola a à offrir, servant une grande variété de cuisine authentique allant de la cuisine thaïlandaise rurale et royale aux spécialités internationales alléchantes. Faites un tour au spa pour une séance de traitement en couple conçue à l'aide d'une gamme de produits et de principes traditionnels, ethniques et importés. Il y a toute une gamme d'activités nautiques à découvrir, en particulier la plongée car Phi Phi est considéré comme l'un des meilleurs spots de plongée au monde.

