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The Scene Cliff View Villas отлично подойдет для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Краби. идеальный выбор. Отель находится всего в 2 км от центра города, и, как правило, добраться до аэропорта можно за несколько минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Виллы Scene Cliff View. предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса. В отеле 24 прекрасно оборудованных номера, во многих из которых есть встроенный шкаф, бесплатный чай, полотенца, вешалка для одежды и тапочки. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, массаж, детский клуб, бассейн (детский), чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Наслаждайтесь прекрасным расположением и услугами, соответствующими виллам Scene Cliff View.