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Его расположение на пляже Ао Нанг и близость к пирсу делают отель Vacation Village Phra Nang Inn (SHA Plus +) популярным среди посетителей. Отель расположен на прибрежной дороге, и вы можете совершить короткую неторопливую прогулку прямо из вашего номера к прекрасному песчаному пляжу. Пирс, откуда отправляются и прибывают длиннохвостые лодки, также находится в двух шагах от отеля, что облегчает изучение других пляжей и островов. Отель предлагает чистые и комфортабельные номера со всеми современными удобствами, включая открытый бассейн. Наслаждайтесь фантастическим видом на пляж Ао Нанг и остров Пхи-Пхи вдали от ресторана отеля. Отель Vacation Village Phra Nang Inn (SHA Plus +) легко забронировать - просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.