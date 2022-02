Пхи Пхи Холидей Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Phi Phi Holiday расположен на белом песчаном пляже на берегу Андаманского моря. В курортном отеле есть 2 ландшафтных бассейна, фитнес-зал и международный дайвинг-центр Scuba Schools. После полудня можно расслабиться на солнце в шезлонгах на большом собственном балконе. Комфортабельные номера курортного отеля Phi Phi Holiday обставлены классической деревянной мебелью и оснащены телевизором с плоским экраном. Гости могут насладиться расслабляющим массажем или заняться водными видами спорта, такими как сноркелинг и рыбалка. Экскурсии на близлежащие острова могут быть организованы в экскурсионном бюро, а сувениры можно приобрести в бутике. Также имеется детский клуб. Курортный отель Phi Phi Holiday может организовать трансфер на скоростном катере от пирса Клонг Джилард в Краби и пирса Рассада на Пхукете. Ресторан Ai Rom Prao оформлен в традиционном тайском стиле в сочетании с мягкой мелодией классической тайской музыки, что создает уютную и гостеприимную атмосферу для ужина и завтрака в Tai Rom Prao. Этот просторный ресторан с прилегающей открытой террасой идеально подходит для семей и больших компаний, предлагая неограниченный завтрак и ужин «шведский стол», а также различные блюда каждый вечер. Также доступны блюда по меню. Ресторан Cha Bah, когда вы можете почувствовать мягкий песок под ногами во время ужина в этом восхитительном месте на берегу моря. Этот оживленный приморский ресторан в тени лиственных деревьев открыт на обед и ужин и предлагает на выбор блюда тайской и интернациональной кухни, включая пасту, пиццу и блюда на гриле. Ужин - это роскошное блюдо с множеством морепродуктов на ложе изо льда, которые можно приготовить по своему вкусу. Полюбуйтесь лучшим закатом на острове Пхи-Пхи в ресторане Sunset у бассейна, откуда открывается панорамный вид на горизонт и бескрайнее Андаманское море. Это элегантно оформленное заведение предлагает широкий выбор роскошных блюд интернациональной кухни на завтрак, обед и ужин. Бар Mong Tha Lay - идеальное место, чтобы расслабиться после долгого дня на солнце. Утолите жажду освежающими фруктовыми соками и смузи, расслабьтесь с ледяным пивом или оставайтесь в тени, потягивая фирменный коктейль. В этом свежем баре под открытым небом, открытом весь день, проходят живые выступления групп и проводятся специальные мероприятия. Наслаждайтесь фирменными закатами острова Пхи-Пхи во время вечерних праздников в баре Sunset. Поднимите тост за солнце, когда оно погружается в море, раскрашивая небо яркими пурпурными и красными цветами. Проведите счастливый час в баре или на удобной подушке у бассейна, потягивая специально созданные коктейли на закате.

