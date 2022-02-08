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Небольшой отель, расположенный в тихом уголке между пляжами Ао Нанг и Ноппараттхара, отличается прекрасным расположением и очаровательным стилем. Окруженные теплой атмосферой азиатской шикарной архитектуры с плавным сочетанием мебели, мы доставляем нашим гостям поистине особенные ощущения, яркое выражение современной и древней тайской культуры, отраженное в каждой детали интерьера отеля. У входа в отель представлена концепция «Sao Ta Lung» на тайском языке.

Эти потрясающие группы шестов происходят из древней концепции: когда важный человек посещает Таиланд, король устраивает поимку дикого слона, чтобы показать его своему важному гостю. Чтобы подчеркнуть нашу концепцию «Все гости - наши важные посетители», фигуры слонов также появляются на многих наших украшениях.