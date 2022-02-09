PHUKET TEST & GO

Вилла Аналайя - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
Обновление February 9, 2022

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Вилла Analaya с видом на море расположена на пляже Камала. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, снэк-бар, сад, круглогодичный открытый бассейн и принадлежности для барбекю. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В каждых апартаментах есть кухня с посудомоечной машиной и микроволновой печью, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, гладильные принадлежности, письменный стол и гостиная зона с диваном. Во всех номерах есть собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

На вилле есть терраса. В отеле есть бизнес-центр и тренажерный зал, а также бесплатная частная парковка.

Гости виллы Analaya могут поиграть в настольный теннис на территории, заняться сноркелингом или покататься на каноэ в окрестностях.

Пляж Лаем Синг находится в 2,7 км от отеля, а парк аттракционов Phuket FantaSea - в 4 км. Международный аэропорт Пхукета, ближайший к вилле Analaya, расположен в 18 км. Для гостей организуется платный трансфер от / до аэропорта.

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