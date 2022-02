วิลล่าอนาลัย - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Booking requests for Villa Analaya are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Villa Analaya มีวิวทะเล ตั้งอยู่ในหาดกมลา มีห้องอาหาร แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง สแน็กบาร์ สวนหย่อม สระว่ายน้ำกลางแจ้งเปิดตลอดทั้งปี และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดบาร์บีคิว อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรีทั่วบริเวณ ห้องพักมีห้องครัวพร้อมเครื่องล้างจานและไมโครเวฟ ทีวีจอแบนระบบช่องสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์สำหรับรีดผ้า โต๊ะทำงาน และพื้นที่นั่งเล่นพร้อมโซฟา มีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวในห้องพักทุกห้อง พร้อมด้วยเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี วิลลามีระเบียง มีศูนย์บริการธุรกิจและห้องออกกำลังกาย ณ ที่พัก เช่นเดียวกับที่จอดรถส่วนตัวฟรี ผู้เข้าพักที่ Villa Analaya สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นปิงปองในสถานที่ หรือไปดำน้ำตื้นหรือพายเรือแคนูในบริเวณโดยรอบ ที่พักอยู่ห่างจากหาดแหลมสิงห์ 2.7 กม. ในขณะที่ภูเก็ตแฟนตาซีอยู่ห่างออกไป 4 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจาก Villa Analaya เป็นระยะทาง 18 กม. และที่พักมีบริการรถรับส่งสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง