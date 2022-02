Villa Analaya - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Die Villa Analaya erwartet Sie mit Meerblick in Kamala Beach und verfügt über ein Restaurant, eine 24-Stunden-Rezeption, eine Snackbar, einen Garten, einen ganzjährig geöffneten Außenpool und einen Grill. Kostenloses WLAN ist in der gesamten Unterkunft verfügbar. Jede Unterkunft verfügt über eine Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle, einen Flachbild-Sat-TV, ein Bügeleisen/-brett, einen Schreibtisch und einen Sitzbereich mit Sofa. Alle Wohneinheiten verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche, einem Haartrockner und kostenlosen Pflegeprodukten. Die Villa bietet eine Terrasse. An der Unterkunft stehen Ihnen ein Businesscenter und ein Fitnessraum sowie kostenfreie Privatparkplätze zur Verfügung. In der Villa Analaya können Sie Tischtennis spielen oder in der Umgebung schnorcheln oder Kanu fahren. Der Strand Laem Sing liegt 2,7 km von der Unterkunft entfernt und Phuket FantaSea erreichen Sie nach 4 km. Der nächste Flughafen ist der 17 km von der Villa Analaya entfernte internationale Flughafen Phuket. Die Unterkunft bietet einen kostenpflichtigen Flughafentransfer.

