Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Kamala Beach расположен на прекрасном пляже вдали от шума. Курорт Sunprime - только для взрослых (сертификат SHA) идеально подходит для семей и пар, желающих отдохнуть и расслабиться. В этом безмятежном месте вы найдете веселье в баре у бассейна и райский массаж на пляже. Из больших комнат открывается вид на море или горы. На завтрак отличный выбор с большим количеством свежих фруктов. На досуге посетите близлежащий город, окруженный множеством ресторанов, баров и магазинов. Если вы действительно хотите покататься, Патонг находится в нескольких минутах езды, и отель предоставляет трансфер до города и обратно. Проведите несколько дней в курортном отеле Kamala Beach Resort. Курорт Sunprime - только для взрослых (сертификат SHA), и мир будет казаться новым и прекрасным.