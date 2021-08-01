PHUKET TEST & GO

Камала Бич Резорт. Курорт Sunprime - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.3
оценка с
955
Обновление April 2, 2022
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Kamala Beach Resort. A Sunprime Resort - Image 3
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1 REVIEW

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Курортный отель Kamala Beach расположен на прекрасном пляже вдали от шума. Курорт Sunprime - только для взрослых (сертификат SHA) идеально подходит для семей и пар, желающих отдохнуть и расслабиться. В этом безмятежном месте вы найдете веселье в баре у бассейна и райский массаж на пляже. Из больших комнат открывается вид на море или горы. На завтрак отличный выбор с большим количеством свежих фруктов. На досуге посетите близлежащий город, окруженный множеством ресторанов, баров и магазинов. Если вы действительно хотите покататься, Патонг находится в нескольких минутах езды, и отель предоставляет трансфер до города и обратно. Проведите несколько дней в курортном отеле Kamala Beach Resort. Курорт Sunprime - только для взрослых (сертификат SHA), и мир будет казаться новым и прекрасным.

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Счет
3.9/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Камала Бич Резорт. Курорт Sunprime , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇫🇷jerome Agostini

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 04/07/2021
3.9 Deluxe Ground Terrace
Положительные
  • Огромный и приятный отель почти для меня
Отрицательные
  • вай-фай

Очень странно останавливаться в отеле менее чем в 2 км от моей виллы 5 бассейнов для меня Очень услужливый и гостеприимный персонал Отличный завтрак с прекрасным видом

Адрес / Карта

96/42-3 Moo 3, Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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