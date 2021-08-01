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Курортный отель Kamala Beach расположен на прекрасном пляже вдали от шума. Курорт Sunprime - только для взрослых (сертификат SHA) идеально подходит для семей и пар, желающих отдохнуть и расслабиться. В этом безмятежном месте вы найдете веселье в баре у бассейна и райский массаж на пляже. Из больших комнат открывается вид на море или горы. На завтрак отличный выбор с большим количеством свежих фруктов. На досуге посетите близлежащий город, окруженный множеством ресторанов, баров и магазинов. Если вы действительно хотите покататься, Патонг находится в нескольких минутах езды, и отель предоставляет трансфер до города и обратно. Проведите несколько дней в курортном отеле Kamala Beach Resort. Курорт Sunprime - только для взрослых (сертификат SHA), и мир будет казаться новым и прекрасным.