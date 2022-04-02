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Отель Twinpalms MontAzure расположен на пляже Камала, в 2,6 км от пляжа Ананас.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. К услугам гостей этого 5-звездочного отеля круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi. Гости могут заказать напитки в баре.
Во всех номерах отеля есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, DVD-плеер и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Во всех номерах есть письменный стол и чайник.
Каждое утро в отеле Twinpalms MontAzure сервируется завтрак «шведский стол».
К услугам гостей терраса.
Парк аттракционов Phuket FantaSea находится в 1,1 км от апартаментов Twinpalms MontAzure, а полицейский участок Камалы - в 1,1 км. Ближайший аэропорт, международный аэропорт Пхукета, расположен в 25 км от отеля.