PHUKET TEST & GO

Камала Бич Резиденс - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
29
Обновление February 8, 2022
Kamala Beach Residence - Image 0
Kamala Beach Residence - Image 1
Kamala Beach Residence - Image 2
Kamala Beach Residence - Image 3
Kamala Beach Residence - Image 4
Kamala Beach Residence - Image 5
+16 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Камала Бич Резиденс в приоритетном порядке, и Камала Бич Резиденс будет получать оплату напрямую от вас.

Посещая Пхукет, вы почувствуете себя как дома в Kamala Beach Residence, который предлагает качественное жилье и отличный сервис. Этот 2-звездочный отель, расположенный всего в 14,9 км от центра города и в 27,4 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 14 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, мини-бар, которые можно найти в некоторых номерах. . Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kamala Beach Residence идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Камала Бич Резиденс , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Камала Бич Резиденс
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Изображения меню еды

Адрес / Карта

31/5 Moo5 Kamala Soi 8 T.Kamala Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83120

Отели-партнеры

Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

The Bell Pool Villa Resort Phuket
8.2
рейтинг с
323 отзывы
Из ฿-1
Пляж Санвинг Камала
8.5
рейтинг с
562 отзывы
Из ฿-1
Камала Бич Резорт. Курорт Sunprime
8.3
рейтинг с
955 отзывы
Из ฿-1
Baan Chom View Kamala
8.6
рейтинг с
13 отзывы
Из ฿-1
Пальмы Камала
8.5
рейтинг с
239 отзывы
Из ฿-1
В отеле Камала
8.9
рейтинг с
130 отзывы
Из ฿-1
The Pe La Resort Пхукет
8.5
рейтинг с
86 отзывы
Из ฿-1
Cape Sienna Gourmet Hotel & Villas
8.4
рейтинг с
3640 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU