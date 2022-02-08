Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Камала Бич Резиденс в приоритетном порядке, и Камала Бич Резиденс будет получать оплату напрямую от вас.
Посещая Пхукет, вы почувствуете себя как дома в Kamala Beach Residence, который предлагает качественное жилье и отличный сервис. Этот 2-звездочный отель, расположенный всего в 14,9 км от центра города и в 27,4 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 14 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, мини-бар, которые можно найти в некоторых номерах. . Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kamala Beach Residence идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.