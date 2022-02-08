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Посещая Пхукет, вы почувствуете себя как дома в Kamala Beach Residence, который предлагает качественное жилье и отличный сервис. Этот 2-звездочный отель, расположенный всего в 14,9 км от центра города и в 27,4 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 14 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, мини-бар, которые можно найти в некоторых номерах. . Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kamala Beach Residence идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.