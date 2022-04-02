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Twinpalms MontAzureはパイナップルビーチから1.6kmのカマラビーチに位置し、レストラン、無料の専用駐車場、屋外スイミングプール、フィットネスセンターを備えた宿泊施設を提供しています。この5つ星ホテルは、24時間対応のフロントデスク、ルームサービス、無料Wi-Fiを提供しています。滞在中はバーでドリンクを楽しめます。
ホテルの全客室には、エアコン、薄型衛星テレビ、DVDプレーヤー、シャワー、ヘアドライヤー、無料バスアメニティ付きの専用バスルームが備わっています。すべてのユニットにデスクとケトルが備わっています。
Twinpalms MontAzureでは、ビュッフェ式朝食を毎朝用意しています。
宿泊施設にはテラスがあります。
Twinpalms MontAzureからプーケットファンタシーまで0.7マイル、カマラ警察署まで0.7マイルです。最寄りの空港はプーケット国際空港で、ホテルから16マイルです。