PHUKET TEST & GO

Twinpalms MontAzure - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
9.4

11レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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Twinpalms MontAzureはパイナップルビーチから1.6kmのカマラビーチに位置し、レストラン、無料の専用駐車場、屋外スイミングプール、フィットネスセンターを備えた宿泊施設を提供しています。この5つ星ホテルは、24時間対応のフロントデスク、ルームサービス、無料Wi-Fiを提供しています。滞在中はバーでドリンクを楽しめます。

ホテルの全客室には、エアコン、薄型衛星テレビ、DVDプレーヤー、シャワー、ヘアドライヤー、無料バスアメニティ付きの専用バスルームが備わっています。すべてのユニットにデスクとケトルが備わっています。

Twinpalms MontAzureでは、ビュッフェ式朝食を毎朝用意しています。

宿泊施設にはテラスがあります。

Twinpalms MontAzureからプーケットファンタシーまで0.7マイル、カマラ警察署まで0.7マイルです。最寄りの空港はプーケット国際空港で、ホテルから16マイルです。

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住所/地図

129/86 Kamala Beach Road Kathu, Phuket, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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