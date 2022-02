Библиотека Отель - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель The Library с видом на пляж Чавенг на острове Самуи выглядит как элегантная монография - это прибрежный отель, в котором можно посидеть с книгой в тишине и созерцании, а также написать свою собственную историю о природной красоте и непревзойденной роскоши. Действительно, 46 великолепных вилл, люксов и студий с бассейнами построены на строгой тематической концепции. Кроме того, к услугам гостей всемирно известный красный бассейн, обширная библиотека, фитнес-центр и эксклюзивный лаундж на вилле. Уютный и тихий отель The Library предлагает незабываемые впечатления от досуга благодаря блестящей архитектуре, уникальным услугам и теплому тайскому гостеприимству.

Удобства / Особенности Расположение на берегу моря

Красный бассейн

Длинный бассейн (только для гостей виллы)

Lib (библиотека)

The Fit (фитнес-центр)

Пейдж (ресторан)

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный