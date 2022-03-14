SAMUI TEST & GO

Чавенг Риджент Бич Резорт - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.3
оценка с
1159
Обновление March 14, 2022
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Добро пожаловать в ваш собственный рай, окутанный свежей элегантностью и затененный величественными кокосовыми пальмами. Наслаждайтесь вкусом тропической жизни, нежитесь среди цветущих местных цветов и потрясающих видов на океан, а также наслаждайтесь идиллическим отдыхом, где вы можете расслабиться и побаловать себя.

Chaweng Regent Beach Resort - это потрясающий пляжный курорт, расположенный на знаменитом пляже Чавенг на острове Самуи. Удобно расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от оживленного Чавенга с его многочисленными развлекательными заведениями, ресторанами и торговыми центрами, наш курорт предлагает самое лучшее место на любой вкус. Хотите ли вы уйти от всего этого и расслабиться в спокойной обстановке или совершить покупки до упаду, в Chaweng Regent Beach Resort есть все.

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Адрес / Карта

155/4, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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