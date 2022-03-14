Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Добро пожаловать в ваш собственный рай, окутанный свежей элегантностью и затененный величественными кокосовыми пальмами. Наслаждайтесь вкусом тропической жизни, нежитесь среди цветущих местных цветов и потрясающих видов на океан, а также наслаждайтесь идиллическим отдыхом, где вы можете расслабиться и побаловать себя.

Chaweng Regent Beach Resort - это потрясающий пляжный курорт, расположенный на знаменитом пляже Чавенг на острове Самуи. Удобно расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от оживленного Чавенга с его многочисленными развлекательными заведениями, ресторанами и торговыми центрами, наш курорт предлагает самое лучшее место на любой вкус. Хотите ли вы уйти от всего этого и расслабиться в спокойной обстановке или совершить покупки до упаду, в Chaweng Regent Beach Resort есть все.