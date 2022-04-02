SAMUI TEST & GO

Отель J4 Самуи - Samui Test & Go Hotel

Samui
8.8
оценка с
44
Обновление April 2, 2022
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Отремонтированный отель J4 Samui гарантирует гостям приятное пребывание на Самуи по работе или на отдыхе. Волнующий центр города находится всего в 0,1 км от отеля. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Мы делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Зайдите в один из 24 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть различные удобства, включая кондиционер, спутниковое / кабельное телевидение, холодильник, фен, верхний этаж. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. J4 Samui Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

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Адрес / Карта

162/222 Moo 2 Chaweng Beach Road, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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