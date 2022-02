Das Bibliothekshotel - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Mit Blick auf Koh Samuis Chaweng Beach liest sich The Library wie eine elegante Monographie – ein Strandhotel, das dazu einlädt, mit einem Buch in stiller Kontemplation zu sitzen und gleichzeitig seine eigene Geschichte von natürlicher Schönheit und unvergleichlichem Luxus zu weben. Tatsächlich profitieren die 46 herrlichen Poolvillen, Suiten und Studios des Anwesens von seinem starken thematischen Konzept. Darüber hinaus stehen den Gästen ein weltberühmter roter Swimmingpool, eine umfangreiche Bibliothek, ein Fitnesscenter und eine exklusive Villenlounge zur Verfügung. Das schlichte und friedliche The Library bietet ein herausragendes Freizeiterlebnis durch brillante Architektur, einzigartigen Service und herzliche thailändische Gastfreundschaft.

Ausstattung / Ausstattung Lage direkt am Strand

Roter Pool

Long Pool (exklusiv für Villengäste)

Die Bibliothek (Bibliothek)

Der Fit (Fitnesscenter)

Die Seite (Restaurant)

