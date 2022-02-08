SAMUI TEST & GO

KC Beach Club и виллы с бассейном - Samui Sandbox Hotel

Samui
7.7
оценка с
289
Обновление February 8, 2022
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Hotel Refund Policy

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KC Beach Club & Pool Villas расположен в самом центре пляжа Чавенг - одного из лучших мест для вечеринок на Самуи. Отель расположен в 10 минутах от аэропорта и в нескольких шагах от торговых и развлекательных районов Чавенга. В этом 4,5-звездочном отеле 42 номера, в том числе 15 номеров с балконом с видом на море, 12 роскошных номеров с видом на море и 11 номеров с выходом к бассейну. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой бассейнов, бара или ресторана. KC Beach Club & Pool Villas стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает многочисленные удобства, которые удовлетворят даже самых взыскательных гостей, включая шезлонги, гидромассажные ванны и бар у бассейна. В ресторане отеля подают блюда интернациональной и традиционной кухни, а в баре, известном как самый модный бар на Самуи, подают инновационные коктейли. Отель пользуется популярностью и среди любителей вечеринок. В отеле работают фантастические ди-джеи, которые создают атмосферу для вечеринок. Отличное расположение, модный пляжный клуб и отличная клубная музыка делают KC Beach Club & Pool Villas лучшим выбором для вашего следующего отпуска.

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Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

11/9 Moo 2, Chaweng Beach Road, Tambol Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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