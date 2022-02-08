SAMUI TEST & GO

Чавенг Гарден Бич Резорт - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.4
оценка с
1578
Обновление February 8, 2022
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Hotel Refund Policy

Our resort understands the unstable situation of Covid-19 and we are flexible to refund to any cancellation because of Force Majeure.

Отель удобно расположен прямо в центре пляжа Чавенг. Гости по достоинству оценят истинное гостеприимство Самуи, так как земля курорта передавалась из поколения в поколение. Пляж Чавенг известен как один из самых популярных пляжей на Самуи, где гости найдут все необходимое в считанные минуты. Всего в нескольких минутах ходьбы от отеля находятся торговые центры, ночные клубы, рестораны, а через дорогу находится ресторан Burger King для тех, кто предпочитает быстрое питание. Не нужно далеко ходить за ресторанами, так как на курорте есть два ресторана, которые стоит посетить. Чтобы насладиться свежими морепродуктами, приготовленными на гриле, и блюдами интернациональной кухни по меню, обязательно посетите ресторан Sukulaya на красивом берегу моря, особенно в вечернее время. Фирменный ресторан Bai Pho Seafood предлагает восхитительное сочетание блюд интернациональной кухни, морепродуктов и местных блюд Самуи. Основная цель этого курорта - сделать так, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно и чувствовали себя как дома.

Удобства / Особенности

  • Beachfront, Two Swimming Pools, Restaurant, Tour Desk, 24 hours Reception, 24 hours Security, Parking, Garden, Bar, Taxi Service, Meeting Room,
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Адрес / Карта

162/8 M00 2, Tambon Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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