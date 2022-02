The Library Hotel - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

หันหน้าไปทางหาดเฉวงของเกาะสมุย The Library อ่านเหมือนเอกสารที่สง่างาม - โรงแรมริมชายหาดที่เชิญชวนให้นั่งอ่านหนังสือในการทำสมาธิอย่างเงียบ ๆ ในขณะที่ทอเรื่องราวของตัวเองด้วยความงามตามธรรมชาติและความหรูหราที่ไม่มีใครเทียบ อันที่จริงแล้ว พูลวิลล่า ห้องสวีท และห้องสตูดิโอที่สวยงามจำนวน 46 ห้องของสถานที่ให้บริการใช้ประโยชน์จากแนวคิดที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำสีแดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก ห้องสมุดที่กว้างขวาง ศูนย์ออกกำลังกาย และเลานจ์วิลล่าสุดพิเศษสำหรับผู้เข้าพัก ห้องสมุดที่มีบรรยากาศเรียบง่ายและเงียบสงบ มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่โดดเด่นผ่านสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม บริการที่เป็นเอกลักษณ์ และการต้อนรับแบบไทยที่อบอุ่น

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ที่ตั้งติดชายหาด

สระแดง

สระว่ายน้ำยาว (เฉพาะแขกวิลล่า)

เดอะ ลิบ (ห้องสมุด)

เดอะ ฟิต (ฟิตเนสเซ็นเตอร์)

เดอะ เพจ (ร้านอาหาร)

