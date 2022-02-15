SAMUI TEST & GO

Банановый Фан Морской Курорт - Samui Sandbox Hotel

Samui
9.3
оценка с
268
Обновление February 15, 2022
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Banana Fansea Resort расположен в самом сердце Чавенга, это идеальная отправная точка для знакомства с Самуи. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Banana Fansea Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, трансфер из аэропорта, услуги няни, ресторан, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Зайдите в один из 74 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, который может быть нашел в некоторых комнатах. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе массаж, детскую площадку, бассейн (детский), сад, водные виды спорта (моторизованные), чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Banana Fansea Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Самуи.

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Адрес / Карта

201 Moo 2 Chaweng Beach, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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