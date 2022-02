L'hôtel de la bibliothèque - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Face à la plage de Chaweng à Koh Samui, The Library se lit comme une monographie élégante - un hôtel en bord de mer qui invite à s'asseoir avec un livre dans une contemplation tranquille tout en tissant sa propre histoire de beauté naturelle et de luxe inégalé. En effet, les 46 magnifiques villas, suites et studios avec piscine de la propriété capitalisent sur son concept thématique fort. De plus, une piscine rouge de renommée mondiale, une vaste bibliothèque, un centre de remise en forme et un salon exclusif dans la villa sont à la disposition des clients. Sobre et paisible, la bibliothèque offre une expérience de loisirs exceptionnelle grâce à une architecture brillante, des services uniques et une chaleureuse hospitalité thaïlandaise.

Commodités / caractéristiques Emplacement en bord de mer

Piscine rouge

Longue piscine (exclusif aux clients de la villa)

La Lib (bibliothèque)

Le Fit (centre de remise en forme)

Le Page (restaurant)

