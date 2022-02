Het Bibliotheekhotel - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Tegenover het Chaweng-strand van Koh Samui leest The Library als een elegante monografie - een hotel aan het strand dat uitnodigt om rustig met een boek te zitten, terwijl het ook zijn eigen verhaal van natuurlijke schoonheid en ongeëvenaarde luxe weeft. Inderdaad, de 46 prachtige villa's, suites en studio's met zwembad van het pand profiteren van het sterke thematische concept. Verder kunt u genieten van een wereldberoemd rood zwembad, een uitgebreide bibliotheek, een fitnesscentrum en een exclusieve villalounge. Ingetogen en vredig, biedt The Library een uitstekende vrijetijdservaring door briljante architectuur, unieke diensten en warme Thaise gastvrijheid.

Voorzieningen / functies Locatie aan het strand

Rode Pool

Long Pool (exclusief voor villagasten)

De bibliotheek (bibliotheek)

The Fit (fitnesscentrum)

De pagina (restaurant)

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Het Bibliotheekhotel , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Het Bibliotheekhotel ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.