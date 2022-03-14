Виллы Phuket Riviera (Сертификат SHA) - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Найхарн, Phuket Riviera Villas является идеальной отправной точкой для изучения этого оживленного города. одно из самых популярных мест города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут легко добраться до основных достопримечательностей города, таких как Сафари Пхучада, Стрельбище Сайюань Раваи, Торговый центр Ката. В Phuket Riviera Villas делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси - вот лишь некоторые из преимуществ, которые выделяют Phuket Riviera Villas среди других отелей города. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая открытый бассейн, массаж, солярий, сад. Phuket Riviera Villas идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением и отличными удобствами.