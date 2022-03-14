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オンホテルプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.3

553レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
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カロンの好立地にあるONホテルプーケットは、プーケットでの小旅行の出発点として理想的です。わずか50kmの距離にあるこの3つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。観光オプションや地元のアトラクションについては、ホテルがワットスワンキーリーケット、カロンビーチ、プリンセスマザーズスタジアムの記念に近接しているので、遠くを見る必要はありません。オンホテルプーケットでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。快適で便利な宿泊施設として、24時間対応のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、エクスプレスチェックイン/チェックアウト、荷物預かりを提供しています。オンホテルプーケットの雰囲気は、すべての客室に反映されています。テレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のウェルカムドリンク、リネン、鏡、タオルは、館内全域にある施設のほんの一部です。ホテルでは、スパ、マッサージなどの素晴らしいレクリエーション施設を提供しており、思い出に残る滞在を楽しめます。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、オンホテルプーケットはプーケットでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

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643 Patak Road Karon Beach Phuket, Karon, Phuket, Thailand, 83130

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