PHUKET TEST & GO

Новотель Пхукет Винтаж Парк Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
1800
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Novotel Phuket Vintage Park Resort находится всего в пяти минутах ходьбы от пляжа Патонг и примерно в десяти минутах от главного торгового центра и развлекательного района. Гости прекрасно проведут время, наслаждаясь полной релаксацией в элегантных номерах отеля, предназначенных как для деловых путешественников, так и для туристов.

Полный набор удобств предоставляется во всех типах номеров, что добавляет комфорта и удобства гостям. Для деловых поездок и других специальных мероприятий на курорте также доступны услуги по организации встреч и банкетов мирового класса с хорошо обученным персоналом, чтобы обеспечить безупречную встречу или мероприятие.

Ежедневно в различных ресторанах отеля подают свежие блюда изысканной кухни со всего мира. Все они предлагают незабываемые впечатления. На всей территории курортного отеля можно заказать напитки в баре, где можно заказать интернациональные коктейли, а также местные деликатесы.

Отель также предлагает множество развлекательных мероприятий - например, великолепный спа-центр курорта, зоны для плавания и другие зоны отдыха будут развлекать гостей всех возрастов на протяжении всего их пребывания. Любой веселый праздник привнесет изюминку в специальные занятия, на которых гости могут научиться готовить фирменные тайские блюда, смешивать коктейли и нарезать фрукты на профессиональном уровне.

За пределами отеля предлагается множество туров для тех, кто желает исследовать величественный остров Пхукет, в то время как масса развлечений на солнце находится прямо за дверью на близлежащем пляже Патонг. Хотя отель расположен в самом центре главного туристического направления провинции, он также служит настоящим убежищем для тех, кто ищет спокойствия и уединения.

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Адрес / Карта

89 Rat U Thit 200 Pee Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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