PHUKET TEST & GO

Ramada by Wyndham Phuket Deevana Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
658
Обновление February 8, 2022
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Ramada Phuket Deevana Patong, построенный в 2015 году, станет отличным дополнением к Пхукету и станет отличным выбором для путешественников. Центр города находится всего в 14,1 км, а до аэропорта можно добраться за 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Wyndham Hotels & Resorts славится своим качественным обслуживанием и приветливым персоналом, и Ramada Phuket Deevana Patong оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси. 206 номеров, расположенных на 7 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, телефон в ванной, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, сауна, открытый бассейн, спа, массаж. Независимо от цели вашего визита, Ramada Phuket Deevana Patong - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

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Адрес / Карта

45/1, Raj-U-Thid 200 Pee, Patong , Kathu district, Phuket, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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