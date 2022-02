ノボテルプーケットヴィンテージパークリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ノボテルプーケットヴィンテージパークリゾートは、パトンビーチから徒歩わずか5分、メインのショッピングモールとエンターテイメントエリアから約10分です。ビジネスとレジャーの両方の旅行者にアピールするように設計されたホテルのエレガントな客室で究極のリラクゼーションを楽しみながら、素晴らしい時間を過ごすことができます。 すべての客室タイプにアメニティの完全なセットが用意されており、ゲストエクスペリエンスに快適さと利便性を追加します。リゾートでは、出張やその他の特別なイベントのために、世界クラスの会議や宴会サービスもご利用いただけます。十分な訓練を受けたスタッフが、完璧な会議やイベントセッションを体験できるようにお手伝いします。 ホテルのさまざまなレストランでは、世界中のさまざまな絶妙な料理を毎日新鮮に提供しており、すべてが思い出に残るダイニング体験を提供しています。リゾート全域で軽食を提供するバーサービスを利用でき、各国のカクテルや地元の人気料理を楽しめます。 ホテルでは無数のレクリエーション活動も提供しています。たとえば、リゾートの壮大なスパ、スイミングエリア、その他のレクリエーションゾーンでは、滞在中、あらゆる年齢のゲストを楽しませてくれます。楽しい休日に風味を加えるのは、ゲストが特製タイ料理の作り方、カクテルのミックス、プロのように果物を彫る方法を学ぶことができる特別なクラスです。 ホテルの外では、壮大なプーケット島を探索したい方のためにたくさんのツアーをご利用いただけます。近くのパトンビーチのドアのすぐ外では、太陽の下でたくさんの楽しみがあります。州の主要な観光地の中心に位置していますが、ホテルは静けさとプライバシーを求める人々の真の聖域としても機能します。

