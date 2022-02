普吉岛复古公园诺富特度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

诺富特普吉岛复古公园度假村距芭东海滩仅 5 分钟步行路程,距主要购物商场和娱乐区约 10 分钟路程。客人将在酒店优雅的客房中享受极致的放松,度过一段美好的时光,这些客房旨在吸引商务和休闲旅客。 每种房型都提供全套设施,为宾客体验增添舒适和便利。对于商务旅行和其他特殊活动,度假村还提供世界一流的会议和宴会服务,训练有素的员工随时待命,确保您体验完美的会议或活动。 酒店的不同餐厅每天供应来自世界各地的各种精致美食,都提供令人难忘的用餐体验。若要提神,度假村各处都提供酒吧服务,提供国际鸡尾酒和当地美食。 酒店还提供无数的娱乐活动——例如,度假村宏伟的水疗中心、游泳区和其他休闲区将让所有年龄段的客人在整个住宿期间都能享受到乐趣。为任何充满乐趣的假期增添风味的是特殊课程,客人可以在那里学习如何烹制招牌泰式菜肴、混合鸡尾酒和像专业人士一样雕刻水果。 在酒店外,为那些希望探索普吉岛雄伟的岛屿的人提供了大量的旅行,而在附近的芭东海滩的门外享受阳光下的许多乐趣。虽然酒店位于该省主要旅游目的地的中心,但对于那些寻求宁静和隐私的人来说,它也是一个真正的避难所。

