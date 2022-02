Novotel Phuket Vintage Park Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le Novotel Phuket Vintage Park Resort se trouve à seulement cinq minutes à pied de la plage de Patong et à environ dix minutes du principal centre commercial et de la zone de divertissement. Les clients passeront un moment splendide en profitant d'une détente ultime dans les chambres élégantes de l'hôtel, conçues pour plaire à la fois aux voyageurs d'affaires et aux vacanciers. Un ensemble complet d'équipements est fourni avec chaque type de chambre, ajoutant confort et commodité à l'expérience client. Pour les voyages d'affaires et autres événements spéciaux, un service de réunion et de banquet de classe mondiale est également disponible au complexe, avec un personnel bien formé à votre disposition pour vous garantir une réunion ou une session événementielle sans faille. Une large gamme de cuisines exquises du monde entier est servie fraîche chaque jour dans les différents restaurants de l'hôtel, offrant tous des expériences culinaires mémorables. Pour vous rafraîchir, un service de bar est disponible dans tout le complexe, proposant des cocktails internationaux ainsi que des spécialités locales. L'hôtel propose également une myriade d'activités récréatives - par exemple, le magnifique spa, les zones de baignade et d'autres zones de loisirs du complexe divertiront les clients de tous âges tout au long de leur séjour. Pour ajouter de la saveur à toutes les vacances amusantes, des cours spéciaux permettent aux clients d'apprendre à cuisiner des plats thaïlandais exclusifs, à préparer des cocktails et à découper des fruits comme un pro. À l'extérieur de l'hôtel, de nombreuses visites sont disponibles pour ceux qui souhaitent explorer la majestueuse île de Phuket, tandis que de nombreux divertissements au soleil se trouvent juste devant la porte de la plage voisine de Patong. Bien que situé au cœur de la première destination touristique de la province, l'hôtel sert également de véritable sanctuaire pour ceux qui recherchent la tranquillité et l'intimité.

