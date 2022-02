โนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

โนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค รีสอร์ท ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากหาดป่าตอง และประมาณ 10 นาทีจากห้างสรรพสินค้าหลักและแหล่งบันเทิง แขกผู้เข้าพักจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในขณะที่เพลิดเพลินกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในห้องพักที่หรูหราของโรงแรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกครบชุดมีให้ในห้องพักทุกประเภท เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประสบการณ์ของผู้เข้าพัก สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ รีสอร์ทมีบริการจัดประชุมและจัดเลี้ยงระดับโลก โดยมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีคอยดูแลให้คุณได้รับประสบการณ์การประชุมหรืองานกิจกรรมที่ไร้ที่ติ อาหารเลิศรสหลากหลายจากทั่วโลกให้บริการสดใหม่ทุกวันที่ร้านอาหารต่าง ๆ ของโรงแรม ทุกแห่งมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำ เพื่อความสดชื่น มีบริการบาร์ทั่วทั้งรีสอร์ท โดยให้บริการค็อกเทลนานาชาติและอาหารท้องถิ่นจานโปรด ทางโรงแรมยังมีกิจกรรมสันทนาการมากมาย เช่น สปาที่สวยงาม พื้นที่ว่ายน้ำ และโซนนันทนาการอื่นๆ ของรีสอร์ท จะให้ความบันเทิงแก่แขกทุกวัยตลอดการเข้าพัก การเพิ่มรสชาติให้กับวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานคือชั้นเรียนพิเศษที่แขกสามารถเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมค็อกเทล และแกะสลักผลไม้อย่างมืออาชีพ นอกโรงแรม มีทัวร์มากมายสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจเกาะอันงดงามของภูเก็ต ในขณะที่ความสนุกสนานมากมายภายใต้แสงแดดอยู่หน้าประตูที่หาดป่าตองในบริเวณใกล้เคียง แม้จะตั้งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด แต่โรงแรมยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่แสวงหาความสงบและเป็นส่วนตัว

