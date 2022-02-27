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Отель Indigo Phuket Patong расположен в прекрасном районе Патонга. Он занимает лидирующее положение в отношении ресторанов, магазинов и ночных клубов Пхукета. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

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Номера в отеле были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть полотенца, телевизор с плоским экраном, кондиционер, будильник, телефон. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в Hotel Indigo Phuket Patong.