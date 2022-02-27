PHUKET TEST & GO

Hotel Indigo Phuket Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1
оценка с
195
Обновление February 27, 2022
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Отель Indigo Phuket Patong расположен в прекрасном районе Патонга. Он занимает лидирующее положение в отношении ресторанов, магазинов и ночных клубов Пхукета. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей.

Номера в отеле были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть полотенца, телевизор с плоским экраном, кондиционер, будильник, телефон. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в Hotel Indigo Phuket Patong.

Удобства / Особенности

  • Facilities and Services:
  • Complimentary in-room WiFi and throughout the resort
  • 24-hour Home delivery service
  • 24-hour Fitness center including Muay Thai ring
  • Infinity rooftop swimming pool
  • In-room expresso machine
  • In-room safety box
  • Iron and ironing board
  • Laundry and dry cleaning service
  • Tour and recreation desk
  • Limousine service
  • On-site parking
  • Meeting rooms with natural light and outdoor space
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Адрес / Карта

Rat U Thit 200 Pee Rd Patong Phuket, Phuket 83150

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