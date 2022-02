Novotel Phuket Vintage Park Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Novotel Phuket Vintage Park Resort liegt nur fünf Gehminuten vom Patong Beach und etwa zehn Minuten vom Haupteinkaufs- und Unterhaltungsviertel entfernt. Die Gäste werden eine herrliche Zeit verbringen, während sie ultimative Entspannung in den eleganten Gästezimmern des Hotels genießen, die sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisenden ansprechen. Jede Zimmerkategorie bietet eine komplette Reihe von Annehmlichkeiten, die dem Gast Komfort und Bequemlichkeit verleihen. Für Geschäftsreisen und andere besondere Veranstaltungen steht im Resort auch ein erstklassiger Tagungs- und Bankettservice mit gut ausgebildetem Personal zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie eine reibungslose Tagungs- oder Veranstaltungssitzung erleben. Eine große Auswahl an exquisiten Küchen aus aller Welt wird täglich frisch in den verschiedenen Restaurants des Hotels serviert, die alle unvergessliche kulinarische Erlebnisse bieten. Zur Erfrischung steht im gesamten Resort ein Barservice zur Verfügung, der internationale Cocktails sowie lokale Spezialitäten serviert. Das Hotel bietet auch unzählige Freizeitaktivitäten – zum Beispiel werden der herrliche Wellnessbereich, die Schwimmbereiche und andere Erholungszonen des Resorts Gäste jeden Alters während ihres Aufenthalts unterhalten. Spezielle Kurse, in denen die Gäste lernen, wie man typisch thailändische Gerichte zubereitet, Cocktails mixt und Früchte wie ein Profi schnitzt, verleiht jedem unterhaltsamen Urlaub Geschmack. Außerhalb des Hotels gibt es viele Touren für diejenigen, die die majestätische Insel Phuket erkunden möchten, während viel Spaß in der Sonne direkt vor der Tür am nahe gelegenen Patong Beach liegt. Obwohl es im Herzen des wichtigsten Touristenziels der Provinz liegt, dient das Hotel auch als wahrer Zufluchtsort für diejenigen, die Ruhe und Privatsphäre suchen.

