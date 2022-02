Novotel Phuket Vintage Park Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Novotel Phuket Vintage Park Resort ligt op slechts vijf minuten lopen van Patong Beach en op ongeveer tien minuten van het belangrijkste winkelcentrum en uitgaansgebied. Gasten zullen een geweldige tijd hebben terwijl ze genieten van ultieme ontspanning in de elegante kamers van het hotel, ontworpen om zowel zakenreizigers als vakantiegangers aan te spreken. Elk kamertype is voorzien van een complete set voorzieningen, waardoor de gasten meer comfort en gemak krijgen. Voor zakenreizen en andere speciale evenementen is er ook een vergader- en banketservice van wereldklasse beschikbaar in het resort, met goed opgeleid personeel om ervoor te zorgen dat u een vlekkeloze vergadering of evenementsessie beleeft. Een breed scala aan voortreffelijke keukens van over de hele wereld wordt elke dag vers geserveerd in de verschillende restaurants van het hotel, die allemaal onvergetelijke eetervaringen bieden. Voor verfrissing is er een barservice beschikbaar in het hele resort, met internationale cocktails en lokale favorieten. Het hotel biedt ook talloze recreatieve activiteiten - bijvoorbeeld de prachtige spa, zwemgebieden en andere recreatieve zones van het resort zullen gasten van alle leeftijden tijdens hun verblijf vermaken. Smaak toevoegen aan elke leuke vakantie zijn speciale lessen waar gasten kunnen leren hoe ze kenmerkende Thaise gerechten kunnen bereiden, cocktails kunnen mixen en fruit kunnen snijden als een professional. Buiten het hotel zijn er tal van rondleidingen beschikbaar voor diegenen die het majestueuze eiland Phuket willen verkennen, terwijl veel plezier in de zon net buiten de deur is bij het nabijgelegen Patong Beach. Hoewel het hotel in het hart van de belangrijkste toeristische bestemming van de provincie ligt, dient het ook als een echt toevluchtsoord voor diegenen die op zoek zijn naar rust en privacy.

