Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa (Новотель Пхукет Карон Бич Резорт энд Спа) - Phuket Sandbox Hotel

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Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa is no longer operating as an SANDBOX .



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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в отеле Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Этот 4,5-звездочный отель, расположенный всего в 6,7 км от центра города и в 41,9 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси - вот лишь некоторые из преимуществ, которые выделяют Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa среди других отелей города. В отеле 224 прекрасно оборудованных номера, многие из которых включают ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельную гостиную, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный). Мы предлагаем на выбор 5 ресторанов и баров, каждый со своей индивидуальностью. Откройте для себя экзотические ароматы азиатской кухни в ресторане Ocean's. Или сядьте в Joe Kool’s и насладитесь любимыми вестернами. Днем присоединяйтесь к нам в баре у бассейна или в баре Champions, чтобы провести «счастливые часы». Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.