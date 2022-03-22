PHUKET TEST & GO

Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa (Новотель Пхукет Карон Бич Резорт энд Спа) - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
501
Обновление March 22, 2022
Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa - Image 0
Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa - Image 1
Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa - Image 2
Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa - Image 3
Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa - Image 4
Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa - Image 5
+54 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa is no longer operating as an SANDBOX.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ's by clicking HERE.

Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в отеле Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Этот 4,5-звездочный отель, расположенный всего в 6,7 км от центра города и в 41,9 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси - вот лишь некоторые из преимуществ, которые выделяют Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa среди других отелей города. В отеле 224 прекрасно оборудованных номера, многие из которых включают ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельную гостиную, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный). Мы предлагаем на выбор 5 ресторанов и баров, каждый со своей индивидуальностью. Откройте для себя экзотические ароматы азиатской кухни в ресторане Ocean's. Или сядьте в Joe Kool’s и насладитесь любимыми вестернами. Днем присоединяйтесь к нам в баре у бассейна или в баре Champions, чтобы провести «счастливые часы». Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa (Новотель Пхукет Карон Бич Резорт энд Спа) , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa (Новотель Пхукет Карон Бич Резорт энд Спа)
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

568 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Бест Вестерн Пхукет Оушен Резорт
8.3
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
Пасифик Клуб Резорт
8.6
рейтинг с
397 отзывы
Из ฿-1
Sugar Marina Resort - Art - Пляж Карон
8.4
рейтинг с
3074 отзывы
Из ฿-1
ON Hotel Пхукет
7.3
рейтинг с
553 отзывы
Из ฿-1
Ворабури Пхукет Резорт и Спа
7.7
рейтинг с
1374 отзывы
Из ฿-1
Карон Принцесс Отель
7.8
рейтинг с
507 отзывы
Из ฿-1
Старый Пхукет Karon Beach Resort
8.2
рейтинг с
1024 отзывы
Из ฿-1
Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа
8.2
рейтинг с
1505 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU