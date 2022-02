Мишн Хиллс Пхукет Гольф Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Пятизвездочный курортный отель Mission Hills Phuket Golf расположен на северной оконечности Пхукета и предлагает роскошные номера. Курорт идеально подходит для энтузиастов гольфа с 18-луночным полем для чемпионатов, спроектированным легендарным Джеком Никлаусом. После насыщенного дня вы можете расслабиться в баре у бассейна или провести более спокойный вечер в лаундж-баре Nibblers. Вы также можете отправиться на несколько пляжей, которыми славится Пхукет, или отправиться на экскурсию на близлежащие острова для дайвинга. Гости, ищущие идеальное сочетание внимательного ухода и современного удобства, найдут это в этом прекрасном отеле. Чтобы продолжить бронирование в Mission Hills Phuket Golf Resort, введите дату вашего приезда и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

