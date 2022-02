Mission Hills Phuket Golf Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

L'hôtel 5 étoiles Mission Hills Phuket Golf Resort est situé à l'extrémité nord de Phuket et propose un hébergement luxueux. Le complexe est parfait pour les amateurs de golf avec un parcours de championnat de 18 trous conçu par le légendaire Jack Nicklaus. Après une journée à l'extérieur, vous pourrez vous détendre au bar de la piscine ou passer une soirée plus calme au Nibblers Bar & Lounge. Vous pouvez également vous rendre sur les nombreuses plages pour lesquelles Phuket est célèbre ou faire une excursion dans les îles voisines pour des plongées. Les clients à la recherche d'un mélange parfait de soins attentifs et de confort moderne le trouveront dans ce charmant hôtel. Pour poursuivre votre réservation au Mission Hills Phuket Golf Resort, veuillez entrer votre date d'arrivée et de départ dans notre formulaire en ligne sécurisé.

