มิชชั่น ฮิลล์ ภูเก็ต กอล์ฟ รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

มิชชั่น ฮิลล์ ภูเก็ต กอล์ฟ รีสอร์ท ระดับ 5 ดาวตั้งอยู่ทางเหนือสุดของภูเก็ตและให้บริการที่พักหรูหรา รีสอร์ทแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟด้วยสนามชิงแชมป์ 18 หลุมที่ออกแบบโดย Jack Nicklaus ในตำนาน หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวัน ท่านสามารถผ่อนคลายที่บาร์ริมสระน้ำ หรือไปผ่อนคลายยามเย็นที่ Nibblers Bar & Lounge คุณยังสามารถมุ่งหน้าไปยังชายหาดหลายแห่งที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต หรือไปเที่ยวเกาะใกล้เคียงเพื่อดำน้ำ แขกที่มองหาการผสมผสานอย่างลงตัวของการดูแลเอาใจใส่และความสะดวกสบายที่ทันสมัยจะพบได้ที่โรงแรมที่น่ารักแห่งนี้ หากต้องการดำเนินการจองต่อที่มิชชั่น ฮิลล์ ภูเก็ต กอล์ฟ รีสอร์ท โปรดป้อนวันที่เดินทางมาถึงและออกเดินทางในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยของเรา

